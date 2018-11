© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l'Apollon Limassol:

Questa è la tua 140esima partita consecutiva: c'è una sorta di patto con Inzaghi?

"Assolutamente no, io non vado dal mister e non gli chiedo di farmi. Io sono sempre pronto e a disposizione per entrare in campo. Non mi sentirete mai dire "voglio giocare". Cerco di fare sempre bene, faccio quello che mi chiede il mister".