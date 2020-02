Lazio, Acerbi: "Non pronuncio la parola scudetto. Vediamo più avanti..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio per 0-0 contro il Verona nel recupero della 17^ giornata: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, con pali colpiti e tante parate del loro portiere. Abbiamo affrontato un ottimo Verona, una squadra forte che ci ha messo anche in difficoltà. Noi però abbiamo creato tanto e alla fine preso un punto in più. Non si può sempre vincere, anche se c'è rammarico. Usciamo a testa alta e senza demoralizzarci, ripeto abbiamo guadagnato un punto sulla quinta e un punto sull'Inter. Juric dice che Lazio è da Scudetto? Lo ringrazio, noi abbiamo dimostrato di poter vincere con la Juve e di poter fare buone prestazioni. Siamo là e ce la giochiamo con tutte, dipende soprattutto da noi capire quel che saremo. Di certo vogliamo andare in Champions, avremo solo una partita a settimana e forse è un piccolo vantaggio per noi. Lazio senza pressione? Ci guardiamo tutti i giorni negli occhi, vogliamo far grandi cose pur senza pronunciare mai la parola scudetto. Ad ogni modo non possiamo rimanere fuori dalla Champions visto ciò che stiamo facendo, poi a 6-7 giornate dalla fine se saremo ancora lì ci proveremo sicuramente. Cosa può fare la differenza? Con i cambi abbiamo fatto spesso la differenza, con Caicedo, Correa, Jony, Bastos... tutti quelli che hanno giocato hanno dato un grandissimo contributo. La differenza la fa ciò che si vuole, la voglia, la solidità, l'umiltà e anche un po' di fortuna. Anche l'approccio alle partite è fondamentale. Noi più consapevoli? Sappiamo di poter fare grandi cose, dobbiamo continuare così perché è importante".