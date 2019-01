Lazio, Acerbi: "Onorato di essere biancoceleste. Testa al Novara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. queste le sue parole: "Sono onorato di essere qui alla Lazio. Spero che gli obiettivi che ci siamo prefissati vengano raggiunti a fine anno. Adesso pensiamo al Novara, una gara da non sottovalutare per non fare brutte figure. Poi serenamente penseremo al Napoli. Ero quasi sicuro di dare il mio contributo qui, ci sono riuscito grazie ai miei compagni che mi hanno sempre aiutato".