Lazio, Acerbi: "Ora testa all'Europa, dobbiamo vincere per forza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il rotondo successo ottenuto questo pomeriggio contro il Genoa: “Ho visto una Lazio forte, pur subendo paradossalmente anche qualcosa in più dell’Inter. Abbiamo fatto bene e ci siamo divertiti. Dobbiamo sempre pensare alla prossima ed essere equilibrati. Ora pensiamo a giovedì che è una gara da dentro a fuori. Bisogna avere equilibrio in questa piazza, dipende da noi: le cose devono venire da dentro. Questa è la strada giusta. Non siamo né fenomeni dopo una vittoria né delle ‘pippe’ dopo una sconfitta. Questo è importante per fare un campionato di livello. Radu è un ragazzo serio che ama la Lazio e lo dimostra. Ha lo spirito giusto, è qui da 12 anni e posso solo fargli i complimenti. Luiz Felipe ha qualità, deve solo stare tranquillo. Oggi ha fatto una giocata importante. Ognuno comunque ha dato il suo contributo. Sono contento anche per Strakosha che ci ha salvato. Io non guardo i giornali, però sento che viene pizzicato dal pubblico. Lui sente la responsabilità e ha dimostrato di essere presente. Sono tutti grandi giocatori, bisogna trovare solo equilibrio tra esaltazione e depressione. Festeggiamo, poi da domani pensiamo al Rennes. Marusic? Anche lui è un giocatore forte: ha fisico e qualità. Per giocare in una piazza così devi essere forte. Quest’anno c’è Lazzari che è un ottimo giocatore, con la competitività si migliora. Sono felice abbia segnato Caicedo anche”.