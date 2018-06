Lazio, Acerbi per il dopo de Vrij. Interessa anche Ferrari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un faccia a faccia prima delle vacanze. Simone Inzaghi ha fatto il punto di mercato con Claudio Lotito e Igli Tare, col freepress Leggo che scrive delle strategie della Lazio per la prossima stagione. Per la difesa Francesco Acerbi del Sassuolo è il nome in cima alla lista dei preferiti del club, con l'ex Milan che prenderebbe il posto di Stefan de Vrij. Nelle prossime ore, inoltre, il ds Tare partirà all'attacco e chiederà informazioni al Sassuolo anche su Gianmarco Ferrari: 26 anni, difensore centrale, la Sampdoria non pagherà i 13 milioni di euro per riscattarlo.