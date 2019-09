© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, nel post-partita del derby con la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sapevamo che la Roma avrebbe giocato molto in attacco, ma noi abbiamo messo grinta e voglia, costruendo tante occasioni. Loro hanno preso solo due pali da fuori area. Siamo andati sotto, poi l'abbiamo acciuffata e perfino rischiato di perderla. Questo punto è più che meritato, potevamo vincere, ma ripartiamo dalla prestazione che è stata convincente. Lazio promossa. Il derby è sempre il derby, non c'è mai una favorita. Giocando così le occasioni arriveranno sempre, purtroppo oggi la palla non è entrata. Servivano cattiveria e fortuna".