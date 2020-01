Lazio, Acerbi: "Restiamo umili. Ancora non abbiamo fatto niente"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi,, difensore della Lazio, al termine della gara contro la Sampdoria, ha analizzato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Radio: “Abbiamo preparato la partita bene, sapendo che la Sampdoria veniva da risultati ottimi, stava bene fisicamente. Non c’è stata partita. Sul 2-0 sapevamo già come sarebbe andata a finire. Complimenti a tutti. Ciro aveva quella voglia, quella fame che fa la differenza. Bisogna continuare così, sapendo che ci possono essere delle difficoltà, che il campionato è lungo. Dovremo esser bravi lì, quando e se dovesse esserci un passo falso, a mantenere l’equilibrio. Questa squadra mi ha sorpreso. Continuiamo coi piedi per terra, umilo, sapendo che non abbiamo ancora fatto nulla. Sono uscito, sul 4-0 io non prendo ammonizioni stupide, riesco a concentrarmi comunque. Non si sa mai, sul 5-0 posso anche uscire. Il derby è il derby, lo sentiamo noi, lo sentono i tifosi, è la partita dell’anno. Il Napoli è forte, non sarà la stessa di qualche giorno fa. Sarà una gara in cui ci vorrà attenzione, applicazione e ancora qualcosa in più. Mancano due giorni, la prepareremo al meglio."