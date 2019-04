© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Acerbi al termine di Lazio-Sassuolo aveva dichiarato: "Noi andiamo a San Siro per vincere, siamo più forti: a singoli non c’è paragone" in merito all'imminente sfida di campionato contro il Milan. Nella serata di oggi, ecco la precisazione del difensore biancoceleste tramite il proprio account Twitter: "Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo".

Nella giornata di oggi era arrivata la prima risposta di Bakayoko che aveva detto, attraverso i social, al centrale della Lazio: "Ok Acerbi, ci vediamo sabato".