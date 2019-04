Lazio, Acerbi: "Risultato che ci va stretto, questo pari non ci voleva"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha commentato così il pareggio odierno col Sassuolo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sapevamo che il Sassuolo avrebbe palleggiato, abbiamo messo sotto i neroverdi e siamo stati cattivi sprecando, però, tante occasioni. Siamo ripartiti bene nel secondo tempo trasformando un rigore. Poi gli ospiti hanno pareggiato per colpa di errori nostri".

Sul risultato: "È un punto guadagnato per come si era messa la partita. Guardando alle occasioni create, però, ci va stretto questo risultato. Dovevamo vincere, c’è poco da dire. A Ferrara ci hanno aggrediti bene e gli uomini di Semplici avevano preparato bene la gara, mentre noi non eravamo stati bellissimi. Solitamente vinciamo queste partite, abbiamo creato, ma abbiamo incassato due gol su due tiri subiti. La squadra comunque gioca e ha voglia: non ci voleva questo pari, ma ora siamo chiamati ad andare avanti. Dobbiamo recuperare energie in vista di una gara fondamentale a Milano. Dovremo essere consapevoli delle nostre forze ed avvicinarci alla gara di San Siro con grande tranquillità".

Ancora sul Milan: "Andremo a Milano per vincere, siamo più forti e ce la giocheremo senza paura: dipenderà tutto da noi, ci manca qualcosina per credere ancor di più, quell’1% per fare la differenza. Senza fame si resta sotto rispetto agli altri, anche contro due squadre come SPAL e Sassuolo che si sono comportate bene contro di noi. Ci serve qualcosina per lottare fino alla fine per la Champions League, lotteremo fino all’ultimo senza guardare la classifica per centrare il quarto posto e la qualificazione per la finale di Coppa Italia”.