Lazio, Acerbi: "Sconfitta con il Napoli immeritata. Dobbiamo lavorare"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko interno con il Napoli: "Quel palo ancora trema, è andata male. Avremmo meritato il pareggio per la gara che abbiamo fatto. Dopo il gol del 2-1 non siamo più riusciti a riprenderla. Dobbiamo ripartire da quanto di positivo abbiamo fatto e lavorare in vista di sabato. Il calendario avverso? Prima o poi bisogna giocare con tutti. Napoli e Juventus sono grandi squadre, ma sono fatte di uomini. Non ho mai visto volare nessuno per fare gol. Nessuno è perfetto, bisogna solo cercare di fare il possibile per seguire le indicazioni del mister. Abbiamo perso, c’è rammarico, ma dobbiamo pensare subito a sabato. Il mio esordio con la Lazio? I compagni sono stati fantastici, mi hanno messo subito a mio agio. Dovrò fare sempre del mio meglio, questo è il mio obiettivo. Perché urlo in campo? (ride, ndr) Certe cose non riesco a dirle a voce bassa, alcune volte un incitamento ma anche solo una parola può tenerti sveglio, magari salvare un gol. Fa parte del mio carattere, del mio dna".