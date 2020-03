Lazio, Acerbi: "Se vinciamo lo scudetto mi raso i capelli a zero con Immobile"

Com’è diventata oramai prassi in questi giorni di isolamento alcuni calciatori di Serie A hanno deciso di dialogare con i propri tifosi attraverso le dirette sui propri canali social. Non ha fatto eccezione Francesco Acerbi, difensore della Lazio, attraverso il suo profilo Instagram: “È lunga - si legge nella trascrizione delle sue parole de LaLazioSiamoNoi.it -, sposteranno l'Europeo e faranno finire il campionato. Non c'è nulla di scritto però, e questo dà fastidio. Non si sa nulla. L'unico modo è aspettare che passi tutto. Stagione? Speravo che quest'anno andasse così visti i giocatori che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all'aria aperta, ma me la faccio passare".

L’ex Sassuolo poi si sofferma a parlare della sua Lazio di oggi: “C'è Radu, Patric è migliorato molto. Luiz Felipe è giovane, ha tanta qualità, può solo migliorare, sta a lui. Sono tutti bravi e tutti fanno il massimo. Obiettivi? La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti ma penso ad uno alla volta. Scudetto? Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due. La coreografia contro l'Inter è stata emozionante, tutto bello. Per fortuna che abbiamo vinto. Luis Alberto? Meglio Ciro! No scherzo, molto molto forte".

Infine Acerbi ha riservato uno sguardo al futuro: “Voglio fare l'allenatore, ci penso già da qualche anno. Finirei la carriera alla Lazio, ma mi piace pensare sempre anno dopo anno. Ad oggi, però, assolutamente sì. Quando facevo l'attaccante, ero un ragazzino, il mio idolo era George Weah, era forte.