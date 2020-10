Lazio, Acerbi: "Siamo in emergenza ma ce la metteremo tutta. Approccio decisivo"

Alla vigilia del match con il Club Brugge, il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Jan Breydel: "Non è facile giocare ogni tre giorni, siamo in emergenza ma ce la metteremo tutta per vincere la partita e tornare a casa con un risultato positivo. Sarà una partita equilibrata, dove l'approccio farà la differenza".