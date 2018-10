Lazio, Acerbi: "Tornato in Nazionale non certo per fare la comparsa"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Olympique Marsiglia, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato anche della sua recente convocazione con la Nazionale di Mancini: "Ovviamente è sempre un piacere andare in Nazionale. Non voglio fare la comparsa come non ho mai voluto farlo qui alla Lazio. Io ho i miei obiettivi e voglio vincere. Cerco sempre di migliorarmi ogni giorno sotto ogni aspetto perché non bisogna mai fermarsi, voglio dimostrare a me stesso che posso fare sempre qualcosa in più. Andare in Nazionale è bello, ma non deve essere un punto di arrivo. Cerco sempre di mettere in difficoltà chiunque".