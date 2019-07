Lazio, Acerbi: "Vavro ha tutto per diventare un buon giocatore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al termine dell'amichevole con l'Auronzo di Cadore, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ho provato oggi da esterno, mancano alcuni giocatori, quindi ho optato per questa sgambata. Le prime uscite sono importanti anche per provare una nuova posizione, mi diverto quando gioco, a prescindere dalla posizione: Lulic è avvisato! La squadra sta reagendo bene, non essendo in tanti stiamo lavorando meglio per intensità, concentrazione e voglia: il gruppo è sereno, presto torneranno anche gli altri. I nuovi si stanno già integrando bene, come accaduto a me lo scorso anno. Conosco Vavro da due giorni, è un elemento molto applicato ed attento, ha buona struttura e un ottimo piede. Ha tutto per diventare un buon giocatore, ha testa, anche l’età è dalla sua. Gli servirà costanza, ma è serio e ha voglia”.