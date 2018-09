Lazio, Acerbi: "Vincere sarebbe importante per l'autostima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto prima del match contro la Roma. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

Quattro punti in più della Roma. Non è che scendete in campo con troppa tranquillità?

"No è il derby, è una partita diversa. È sempre bello da giocare, una vittoria sarebbe importantissima per l'autostima. È sempre bello vincere, dobbiamo continuare su questa strada".

A questo derby ci arrivi già da leader. Pensavi di raggiungere questo livello in così poco tempo?

"Io cerco sempre di farmi trovare pronto, rimango con i piedi per terra. Al momento non mi reputo un grande leader, secondo me tutti lo siamo. Chi gioca, chi sta in panchina. Si vince e si perde tutti insieme. Cerco sempre di dare quello che posso, per me e per la squadra".