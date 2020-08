Lazio, Acerbi vola in Nazionale con il malumore per il rinnovo

Vogliono rimanere insieme, la Lazio e Acerbi, ma non sono mai stati così lontani. Hanno lo stesso obiettivo, ma al momento le parti sono distanti. Il motivo è il mancato rinnovo di contratto, che ancora non è arrivato e che il difensore biancoceleste desiderava (attualmente è in scadenza nel 2023). Non è contento, Acerbi, si aspettava una chiamata alla fine del campionato per discutere del prolungamento e dell’adeguamento dell’ingaggio. Sarebbe meritato, dopo da due super stagioni nella Capitale, e anche la società è pronta a riconoscerlo. Allora dove risiede il problema? Il nodo principale da sciogliere è l'aspetto economico. L'ex Sassuolo percepisce 1,8 vorrebbe arrivare a superare i 3 milioni: troppi secondo Lotito, che non è disposto ad accontentarlo in toto.

Non è una situazione semplice, il cielo è sereno ma si intravedono nubi. A rendere più complicato il quadro, l'interesse reale di tante altre squadre. La priorità di Acerbi e del suo entourage è il rinnovo con la Lazio. Sarebbe l'ultima firma della sua carriera, di fatto vorrebbe dire legarsi a vita al club biancoceleste. Ora lascerà il ritiro di Auronzo per raggiungere Mancini in Nazionale. Vestirà l'azzurro che gli placherà il mal di pancia, prima di tornare a indossare il bianco e il celeste, sperando di risolvere la situazione con la società. È l'obiettivo anche di Inzaghi, un altro non contentissimo della situazione. Sia della propria (è in scadenza a giugno e vorrebbe più soldi), che del mercato in generale e di Acerbi, suo fedelissimo e pilastro della squadra.