Lazio, ad agosto rifiutati 160 milioni dal Milan per Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Repubblica analizza questa mattina il momento difficile che sta attraversando Sergej Milinkovic-Savic e ricorda che lo scorso 17 agosto la Lazio ha ricevuto un’offerta del Milan da 160 milioni (40 per il prestito oneroso, 120 per il riscatto obbligatorio legato alla qualificazione in Champions League dei rossoneri) per il centrocampista. Il presidente Lotito ha però rifiutato sia perchè la formula non lo convinceva, sia perché voleva rispettare la promessa fatta al suo tecnico Inzaghi di non cedere il serbo negli ultimi giorni di mercato (non ci sarebbe stato il tempo per prendere un degno sostituto).