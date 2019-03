© foto di Federico Gaetano

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo darà il suo addio alla Lazio in estate ma, fino ad allora, è chiamato all'obiettivo Champions League per i biancocelesti: col passare delle settimane si sta ritrovando e oggi avrà un altro esame importante ovvero quello di sfidare Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo.