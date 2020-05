Lazio, Adekanye con il gruppo degli italiani: Leiva continua a fare progressi

Continua senza sosta la Lazio, arrivata al sesto giorno consecutivo di lavoro a Formello. Come sempre quattro gruppi su fasce orarie diverse, con gli allenamenti che piano piano aumenteranno d'intensità: se dovesse essere confermata la data del 18 per le sedute di gruppo, Inzaghi vuole avere tutti al massimo. Rispetto al solito, la novità di oggi è che Adekanye sia stato aggregato al gruppo degli italiani (Acerbi, Immobile, Parolo, Lazzari e Cataldi) in campo questa mattina. Positivo il feedback di Lucas Leiva, che fa progressi su progressi. Si era operato al ginocchio in artroscopia il 4 aprile e già ha ripreso a correre a ritmo sostenuto, con cambi di velocità, alternando anche esercizi con il pallone.