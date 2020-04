Lazio, Adekanye: "Il coro dei tifosi è solo l'inizio: sogno di vincere tanto qui"

Bobby Adekanye, attaccante della Lazio, ha rilasciato un'intervista a ELF Voetbal, dove ha raccontato le emozioni che sta vivendo con la maglia biancoceleste: "Poche ore prima del mio primo gol con la Lazio si era chiuso il calciomercato e il club non era riuscito ad acquistare Giroud. E in quel weekend ebbi la possibilità di giocare contro la SPAL. Prima della partita Immobile è venuto da me e mi ha detto che avrei segnato, e così è stato. I tifosi hanno iniziato a cantare: "Che ci frega di Giroud noi abbiamo Bobby-gol". E' stato il giorno più bello della mia carriera e tutti i miei pensieri sono tornati alle lotte che con la mia famiglia abbiamo dovuto combattere per arrivare fino a qui. Ma questo coro è solo l'inizio, sogno di vincere tanti trofei con questa maglia".