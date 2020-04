Lazio, Adekanye: "Inzaghi è come un padre per me. Possiamo lottare per lo scudetto"

Ai taccuini di Prima Pagina News, l'attaccante della Lazio Bobby Adekanye ha parlato del suo arrivo nella Capitale: "Sono molto felice di essere approdato a Roma e alla società biancazzurra. I miei compagni mi hanno accolto subito bene tanto che mi sono sentito come a casa mia. Il rapporto con Inzaghi? Ottimo, il mister è come un padre per me. Lui mi consiglia in campo e fuori dal campo. In allenamento mi sprona molto e lo ringrazio sempre per le opportunità che mi sta dando. Lazio da scudetto? Io credo che la squadra abbia tutte le qualità per competere a questo grande obiettivo. Ma come dice mister Inzaghi dobbiamo pensare partita dopo partita".