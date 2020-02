Lazio, Adekanye: "Segnare all'Olimpico un sogno che diventa realtà"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria schiacciante della Lazio sulla Spal. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Adekanye, oggi a segno per la prima volta con la maglia biancoceleste: "La squadra nella prima parte ha giocato bene, Caicedo e Immobile hanno fatto grandi cose insieme. Per me è stato facile, perché i compagni avevano fatto tutto alla perfezione prima. Grazie ai tifosi, mi danno veramente tanto affetto. Grazie per l'appoggio che mi danno, è speciale per me e per la mia famiglia. Speriamo che mercoledì si possa ripetere questa prestazione. Devo portare Lazzari a cena fuori, ma da soli (ride,ndr). Ha giocato una partita spettacolare e mi ha permesso di segnare. Ora dobbiamo mangiare bene, dormire bene e allenarci bene perché questa settimana sarà dura. A chi dedico la rete? A Stefan Derkum, perché dal primo giorno mi ha aiutato ad integrarmi Da quando sono piccolo sogno di vivere un'emozione del genere, non si può spiegare con le parole. Ringrazio la Lazio per questa opportunità, ora sono in prima squadra. Fare un gol in questo stadio è spettacolare. Obiettivi? La squadra sta facendo bene dal primo giorno, dobbiamo continuare così. Passo passo credo che potremo fare la storia. Abbiamo giocatori di qualità immensa e tanta esperienza".