Lazio, adesso il rinnovo di Milinkovic-Savic. Con la Juve alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul futuro di Milinkovic-Savic direttamente da Tuttosport. Al gong del mercato del 31 agosto - quando anche in Spagna, Francia e Germania la sessione dei trasferimenti si sarà conclusa - il giocatore e il suo entourage si aspettano la convocazione da Lotito: all’ordine del giorno l’ulteriore prolungamento di un anno per un contratto già rinnovato fino al 2022. Quanto all’ingaggio, Milinkovic Savic guadagnava 750 mila euro quando fu acquistato dai biancocelesti nel 2015, ora incassa il doppio (dunque 1,5 milioni) e se tutto andrà come deve andare lo stipendio sarà nuovamente duplicato: tre milioni, bonus compresi. In tutto questo - si legge - la Juventus (ma attenzione al Milan che rimane alla finestra) tiene le antenne dritte in prospettiva 2019. C’è di mezzo Jorge Mendes, l’intermediario con il quale la Juventus ha portato a compimento l’operazione Cristiano Ronaldo dopo aver già messo il portoghese Joao Cancelo sotto contratto naturalmente.