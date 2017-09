Lazio, ag. Caicedo: "Vuol ripagare coi gol la fiducia di Inzaghi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfonso Maroto, agente dell'attaccante della Lazio Felipe Caicedo, ha parlato a Lalaziosiamonoi.it: "Sta aggiungendo minuti nelle gambe e presto troverà anche la condizione migliore. È la sua seconda partita che gioca per 90 minuti in una competizione importante come l’Europa League. Il gol di due giorni fa gli darà maggior fiducia per il futuro. Si sente sempre più inserito con i compagni e negli schemi di gioco. Ha fatto un cambio di città e di cultura per cui ci vuole tempo per essere continui. L’ultima stagione all’Espanyol è stata condizionata da qualche incomprensione con l’allenatore. Poi ci sono stati problemi fisici che per fortuna ora alla Lazio non ha. Sente la fiducia di Inzaghi, questo per lui è molto importante e cercherà di ripagarlo a suon di gol".