Lazio, ag. German Conti: "Nessun contatto con i biancocelesti"

Intervistato dai microfoni di Lalaziosiamonoi.it, l'agente del difensore argentino German Conti, Silvio Villalba, ha parlato delle voci di mercato che riguardano il suo assistito, per cui si prospetta un futuro in Italia: "La Lazio ancora non mi ha contattato e nemmeno il Colon. Siamo in attesa di sviluppi e di una proposta che possa soddisfare Germán per il futuro. Ora il giocatore pensa soltanto alla sua squadra e alla partita di domani. Nel caso ci fossero proposte, la Lazio sarebbe comunque un punto d’arrivo molto importante per il giocatore”. Sul classe 1994, oltre ai capitolini, c'è anche la Sampdoria.