Lazio, ag. Immobile: "Arrivato in alto con sacrificio. Peccato non aver festeggiato con i tifosi"

Ai microfoni de La Repubblica, l'agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, ha parlato del suo assistito: "Con sacrificio, impegno e passione è riuscito ad arrivare in alto. La gente si dimentica il passato, ma Ciro ha sempre segnato: dalle giovanili fino ai record in Serie B. Dispiace che non abbia potuto ancora festeggiare i traguardi con i tifosi: stanno aspettando che riaprano gli stadi per dargli la Scarpa d’oro ".