Lazio, ag. Immobile: "Il Napoli? Nulla è cambiato. E' prematuro parlarne in questa situazione"

vedi letture

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alle voci che vogliono l’attaccante della Lazio nel mirino del Napoli: “No, già ne ho parlato l'ultima volta e vale ancora lo stesso discorso (ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore ndr). È prematuro parlarne ora. Bisogna capire gli scenari di tutti. In questi giorni dobbiamo pensare al calcio come a un fenomeno sociale, oltre ad essere un'azienda con dei lavoratori. Dobbiamo pensare anche alla rilevanza sociale. E non parliamo solo di Serie A, che se riparte avrà modo di trovare risorse, pur affrontando una crisi notevole. Ma pensiamo alle serie minori, al calcio dilettantistico. C'è un problema enorme da risolvere".