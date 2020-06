Lazio, ag. Immobile: "Le squadre interessate a lui non si contano sulle dita di due mani"

vedi letture

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni de Il Foglio Sportivo per parlare del momento d'oro vissuto dall'attaccante della Lazio: “Portarlo al Dortmund, finalista di Champions nel 2013, fu un motivo di grande orgoglio. Un’operazione da 19 milioni, che all’epoca erano tanti. Ciro è una star in tutti i sensi, lo metto al primo posto dei top player e giocatori che ho avuto in 27 anni di carriera. Lui è un ragazzo dai sani principi, generoso e di cuore. Ha costruito una bella famiglia anche grazie agli insegnamenti della sua. Mercato? Tutto può succedere, le squadre interessate a Ciro non si contano sulle dita di due mani, ma adesso è troppo concentrato sulla Lazio e sul sogno Scudetto. In testa c’è anche il pensiero della Scarpa d’Oro, anche se Lewandovski ha fatto molto bene nel finale di stagione”.