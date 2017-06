Lazio, ag. Klaassen: "Costa minimo 15 milioni e non ci sono trattative"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soren Leby, agente del centrocampista dell'Ajax Davy Klaassen, ha parlato a Centro Suono Sport di un potenziale inserimento della Lazio per l'olandese: "Smentisco ogni trattativa. Noi stiamo aspettando in questo momento, prima di parlare del futuro del ragazzo. Davy in questo momento è concentrato sulla sua Nazionale. Una valutazione? Non saprei, ma meno di 15 milioni non credo proprio".