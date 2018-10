Lazio, ag. Milinkovic: "Felice del rinnovo. Nessuno ha parlato di clausola"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'ufficialità della Lazio e il commento social di Milinkovic, è l'agente Mateja Kežman a confessare la propria felicità per l'accordo raggiunto. In esclusiva a LaLazioSiamoNoi.it, ha commentato così il rinnovo del centrocampista biancoceleste: "Sergej, la Lazio, noi del suo entourage: siamo tutti molto contenti del nuovo contratto. Andiamo avanti con energia positiva! Il club è forte perché ha mantenuto quasi tutti i giocatori della scorsa stagione, ha un progetto serio e vuole giocare la Champions League. Quindi tutti devono concentrarsi a fare del proprio meglio in ogni partita, così da rendere felici tutti i tifosi della Lazio!".

Tra le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore c'è anche quella riguardo all'inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Una voce respinta dall'agente di Milinkovic: "Nessuno ha parlato a proposito della clausola rescissoria. Sergej è molto felice a Roma, è qui già da 3 anni, ama il club e la città. Si sta concentrando per tornare nella miglior forma!", ha concluso.