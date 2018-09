Lazio, ag. Milinkovic: "In Francia avrebbe guadagnato 8 mln. Ora rinnova"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Mateja Kezman, procuratore del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic: "In molti questa estate hanno cercato Sergej, abbiamo pure presentato alla Lazio un paio di offerte molto interessanti. Ma alla fine abbiamo accettato senza problemi la decisione della società di non cederlo. Avrebbe potuto guadagnare molto di più altrove, in Francia (Psg?, ndr) gli hanno offerto 8 milioni. È rimasto perché vuole regalare la Champions alla Lazio. E poi ha solo 23 anni, con Inzaghi migliora di giorno in giorno, un altro anno in biancoceleste gli farà bene".

Sul valore del calciatore, Kezman non ha dubbi: "Se per un portiere si pagano 70-80 milioni (riferimento ad Alisson e Kepa, ndr) Sergej non può valere meno di 100 milioni. È uno dei giocatori più forti che ci sia in Europa nel suo ruolo ed ha grandi margini di miglioramento".

Infine, una battuta sul rinnovo del contratto: "Col club abbiamo concordato una nuova intesa che sarà firmata molto presto".