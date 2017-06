Lazio, ag. Palombi: "Valutato nel ritiro, stiamo pensando al rinnovo"

© foto di Federico Gaetano

Intercettato dai microfoni di Radio Incontro Olympia, Andrea Manfredonia, agente di Simone Palombi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Stiamo valutando il rinnovo: il ragazzo vuole assolutamente affermarsi con la maglia della Lazio anche in futuro. La Lazio vuole valutarlo nel ritiro di Auronzo - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Inzaghi lo conosce benissimo dalla Primavera. Sono sicuro che il mister troverà un altro giocatore, magari già pronto per la Lazio grazie all’ottima esperienza con la Ternana. Inzaghi è un valore aggiunto per i giovani: vuole creare un gruppo forte per far capire ai nuovi cosa vuol dire vestire la maglia biancoceleste. Lotito è un personaggio particolare: mi sono abituato a trattare con lui. Ha idee chiare che hanno cambiato il calcio, lo hanno fatto crescere".