Donato Di Campli, procuratore dell'attaccante Alessandro Rossi della Lazio, giovane classe '97 che si sta facendo largo nelle gerarchie di Inzaghi, ha così parlato a LaLazioSiamoNoi: "Per Alessandro la Lazio è una seconda pelle, restare ed affermarsi a Roma è una missione. Ci sono tante offerte da grandi club di Serie B, quanto fatto ad Auronzo non è passato inosservato e forse il fatto che sia saltata la trattativa con il Lucerna è un segno. Ad oggi posso dire che ci sono molte possibilità che Rossi resti alla Lazio. A prescindere dalla cessione di Caicedo o l'arrivo di un'altra punta. Ha fame, è forte e laziale, sono certo che brucerà la concorrenza. Con Inzaghi il rapporto è bello ed anche con Immobile. E' sicuro e sereno, non teme che queste aspettative possano diventare un boomerang. Milinkovic? Alla fine credo resterà alla Lazio. Inzaghi penso abbia ricevuto rassicurazioni".