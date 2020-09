Lazio, Akpa Akpro ha convinto Inzaghi: Kiyine invece andrà in prestito

Akpra Akpro ha convinto, Kiyine invece non del tutto. Dei due centrocampisti arrivati da Salerno, soltanto uno rimarrà con Inzaghi alla Lazio. Stando a quanto filtra dal quartier generale biancoceleste, sarà il primo. Mediano e intermedio, 27 anni, prima dell'esperienza granata aveva sempre giocato in Ligue 1 (121 presenze): 58 invece sono quelle in B a Salerno, dove non ci hanno mai rinunciato. È arrivato ad Auronzo una settimana dopo gli altri, su precisa richiesta di Inzaghi, che vorrebbe tenerlo in rosa. Ha esperienza, gamba e fisicità. A differenza di Kiyine, classe '97, giudicato ancora acerbo. Roma troverebbe poco spazio, dunque la società - che ci punta - starebbe pensando di mandarlo a giocare per riaverlo più pronto alla fine della prossima stagione. Anche per una questione di ruolo, visto che è stato provato quasi sempre come quinto di centrocampo, posizione non proprio naturale per il marocchino, che aveva esordito in A nel 2018 con il Chievo come trequartista (in più lì la società ha chiuso per Fares dalla Spal). Può tornare alla Salernitana, con cui nella scorsa stagione ha realizzato 10 gol. Non rimarrà neanche Cristiano Lombardi, anche lui l'anno scorso con Ventura: lunedì ha sostenuto le visite mediche e in attesa di una nuova sistemazione si allenerà a parte.