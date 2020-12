Lazio, Akpa Akpro: "Se giochiamo sempre con questa rabbia possiamo vincere tutte le partite"

vedi letture

Jean-Daniel Akpra Akpro, centrocampista della Lazio, a fine partita ha commentato così il successo ottenuto in trasferta contro lo Spezia ai microfoni di Lazio Style Channel: "È stata una partita difficile. Abbiamo giocato con lo spirito giusto. Reina ha fatto parate molto importanti. Se giochiamo così possiamo vincere ogni partita. Contro l’Udinese abbiamo sbagliato la gara ma l'abbiamo già dimenticata così come la Sampdoria. Oggi abbiamo dimostrato la rabbia che avevamo dentro e abbiamo giocato bene proprio comea Dortmund. Solo con questo atteggiamento si vincono partite del genere. Cammino in campionato? Solo con la Serie A possiamo confermare la Champions il prossimo anno. Causa Covid, giochiamo una partita ogni 3 giorni e per le grandi squadre come noi è molto difficile. Ruolo? Quando ho firmato ho detto che sono venuto per aiutare la squadra. Posso giocare in tutti i ruoli. Voglio fare il miglior campionato possibile".