Lazio al centro della polemica, Cataldi: "Voi parlate e noi rispondiamo sul campo"

Al centro delle polemiche in settimana per i casi sui tamponi e sugli esami, vicenda ancora tutta da chiarire, la Lazio non ha certo vissuto una settimana semplice. Oggi l'1-1 contro la Juventus col gol di Caicedo al 94' e il post di Danilo Cataldi come 'sfogo' su Instagram dopo la gara. "Parlate parlate parlate. Noi rispondiamo sempre sul campo. La Lazio non muore mai".