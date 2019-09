Lazio al completo per una settimana chiave

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Genoa, Rennes e Bologna. Tutto in una settimana, cruciale per la Lazio. Due sfide all’Olimpico e una al Dall’Ara prima della sosta che toglieranno la maschera alla squadra di Inzaghi. Carne o pesce. Dopo gli ultimi risultati altalenanti dovrà decidere a quale categoria appartenere. È vero che siamo ancora a fine settembre e la strada per arrivare a maggio è molto lunga, ma i biancocelesti hanno la necessità di indirizzare fin da subito la stagione verso quel traguardo chiamato Champions. Prima si trova continuità, meglio è, per non avere sorprese in seguito. Anche per una questione mentale e di spirito, si dovranno evitare altri tonfi in stile Ferrara e Cluj. “Per gli obiettivi che abbiamo dobbiamo vincere ovunque, indipendentemente dall’avversario”, ha spiegato Tare prima dell1-0 di San Siro contro l’Inter. Una gara che ha lasciato l’amaro in bocca per la buona prestazione fornita. “Usciamo a testa alta”, ha scritto Acerbi, consapevole però che oltre al buon calcio servono anche i punti.

Le rivali, chi più e chi meno, corrono: la Lazio dovrà riprendere a farlo già domani contro il Genoa, altra squadra alla ricerca disperata di un successo. Sette giorni fondamentali dunque, sia in campionato che in Europa League. Alla luce del ko iniziale a Cluj, giovedì contro i francesi del Rennes non ci saranno altre possibilità che uscire col bottino pieno, se si vuole rimanere in corsa per la qualificazione ai sedicesimi in un girone molto complicato. A Formello si continua a respirare un’aria positiva. Inzaghi è fiducioso perché può contare su tutto il gruppo al completo: Radu è tornato in gruppo dopo l’influenza e Lukaku ha ripreso a lavorare da giorni con il gruppo. Potrà scegliere la migliore formazione di volta in volta, anche in base alle caratteristiche degli avversari. Nei momenti chiave, nel suo triennio, lo spogliatoio ha sempre reagito allagrande, compattandosi per superare gli ostacoli. Ora ce ne sono tre: Genoa, Rennes e Bologna. C’è da credere che lo farà anche adesso, per arrivare alla sosta con più tranquillità, serenità e spensieratezza.