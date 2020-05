Lazio, al via la seconda settimana di lavoro: aumenta l'intensità

Cinque giorni di lavoro per rimettere in moto le gambe. La Lazio ha sfruttato la prima mini-settimana (da mercoledì 6) per attivarsi dopo due mesi di lockdown e inattività totale: test medici (che continueranno), fisici e sedute sul campo con la squadra divisa in 4 gruppi su fasce diverse dalla mattina alla sera. "Siamo contenti di tornare a fare il nostro lavoro" è il grido univoco che si alza dallo spogliatoio, con Lotito che conferma di aver ritrovato "i giocatori in ottima forma". L'intensità ora aumenterà in maniera direttamente proporzionale con il passare del tempo. Senza forzare, sempre in modo graduale, già da oggi i giri del motore dovranno diventare maggiori per arrivare il meglio possibile al 18 maggio, quando Inzaghi potrà di nuovo preparare sedute collettive e non più singole.