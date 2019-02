© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche Luis Alberto, oggi al fianco di Inzaghi in conferenza stampa, ha parlato così della sfida al Siviglia, così descritto: "Hanno André Silva e Ben Yedder che segnano molto, noi abbiamo Ciro che segna per due. Hanno un centrocampo molto forte, speriamo non facciano una grande partita. Io vedo una partita molto simile. Tutto dipende da noi, se giochiamo come contro l'Inter e la Juventus, sicuramente vinceremo noi".