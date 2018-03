Lazio, allarme per Bastos e Wallace: il rendimento può spingerli altrove

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bastos e Wallace, non più di un anno fa, erano due colonne della difesa laziale ai fianchi di Stefan De Vrij. In questa stagione però, non stanno offrendo un rendimento di livello, tanto che se non dovessero riuscire a scalare le gerarchie fissate per ora da Simone Inzaghi, il loro futuro nella capitale potrebbe essere a rischio. Basti pensare che Tare sta già pianificando le mosse estive, prendendo in considerazione l'ipotesi di rivoluzionare la retroguardia a causa dei 37 gol presi in Serie A fino in questo momento, numeri da nona difesa del torneo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.