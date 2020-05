Lazio, alle 11 in campo i centrocampisti: c'è Luis Alberto, assente Milinkovic

A Formello sperano di poter ricominciare a rivedere il gruppo squadra in campo da lunedì, ma tutto dipenderà da quando arriverà il protocollo definitivo del CTS (atteso per oggi). Nel frattempo, sotto gli occhi di Inzaghi e lo staff al completo (c'è anche il ds Igli Tare), la Lazio continua a lavorare su tre fasce orarie. Sedute analitiche, reparto per reparto, per curare i dettagli e ritrovare l'intesa persa dopo due mesi di lockdown.

Oggi alle 11 in campo si vedono i centrocampisti: Cataldi, Falbo, Jony, Parolo e André Anderson. In più, soprattutto, c'è Luis Alberto, che torna a svolgere a pieno regime l'allenamento dopo aver allentato nei giorni scorsi. Riscaldamento a stazioni, per migliorare l'equilibrio con l'uso di meduse, poi percorsi per aumentare il tono muscolare con squat, pesi e palle mediche. Infine arriva la palla: passaggio da un intermedio all'altro per andare al tiro in porta. Spiccano le due assenze di Leiva e Milinkovic, che non preoccupano lo staff medico biancoceleste: normale scarico per precauzione dopo aver forzato tanto nei giorni scorsi.