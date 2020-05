Lazio, allenamenti intensi e ritmo alto: in attesa del Consiglio Federale di oggi

vedi letture

Tra un esercizio e l'altro vuole pochi tempi morti, mister Farris, il vice di Inzaghi, che ieri mattina era in campo a guidare il gruppo dei difensori nella prima seduta giornaliera. Rispetto alle scorse settimane, dove i preparatori atletici hanno curato molto l'aspetto della ripartenza fisica, lo staff tecnico da lunedì ha cominciato a diversificare il lavoro. Gli attaccanti curano determinati movimenti, i centrocampisti e difensori lo stesso. Sempre con un ritmo molto alto - e ovviamente rispettando il distanziamento sociale (gli ispettori della procura si sono complimentati con il presidente Lotito) - a Formello si tornano a studiare quei dettagli che per tutta la stagione hanno fatto la differenza. E così si risente Acerbi chiamare la palla, invocando i suoi compagni di reparto a salire una volta che quest'ultima è 'coperta'. "Sali!". O "scappa!", urla il leader biancoceleste. Scene che torneranno a rappresentare quella normalità perduta da oggi in poi, in quanto le istituzioni politiche - in accordo con quelle del mondo del calcio - hanno dato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi.