Lazio, altri 15 giorni out per Lulic: potrebbe aver già finito la stagione

Senad Lulic non tornerà in Italia e ad allenarsi prima dell'inizio di giugno. Il capitano della Lazio dovrà restare altri 15 giorni in Svizzera dove si è operato il 28 febbraio scorso alla caviglia. I medici svizzeri non avevano fatto sapere che ci sarebbero voluti 3 mesi effettivi prima di dargli il via libera per il ritorno agli allenamenti e ora che è stato reso noto, il suo ritorno all'attività agonistica, e quindi alle partite, prima della fine della stagione allungata a causa del Coronavirus, è un rebus. Inzaghi si accontenterebbe di riaverlo a disposizione per le ultime 5-6 partite ma ad oggi, con mesi di assenza dai campi e una condizione tutta da ritrovare, fare previsioni diverse da quelle certificate dai dottori, è impossibile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.