Lazio, altri test e nessuna brutta sorpresa: in più c'è il macchinario salva-calcio

vedi letture

A quattro giorni dai test sierologici di martedì, ieri la Lazio ha effettuato un'altra serie di controlli clinici nel Medical Center di Formello. Nessuna brutta sorpresa per il 'gruppo squadra', che rispetto a quattro giorni fa è stato sottoposto a esami capillari ad immunofluorescenza e a quelli con prelievo venoso, metodo ELISA o CLIA, per verificare ulteriormente lo stato di immunità e l’assenza di anticorpi da Covid-19.

L'altra novità è il nuovo macchinario usato, che nel quartier generale di Lotito celebrano e lo ritengono molto utile per salvare la ripartenza del calcio. Definito "rivoluzionario" da Il Messaggero, permette di fare i test sopracitati dando risultati in 8 minuti. Affidabilità, efficienza e tecnologia, come spiega nel dettaglio il professor Ivo Pulcini, uno dei due responsabili sanitari (insieme al prof. Rodia) del club biancoceleste:

"Il macchinario, tra le sue funzioni, prevede il referto stampato e la condivisione dei risultati in un database. Una novità che, in caso di utilizzo da parte di tutti i club, non solo di calcio, potrebbe consentire agli addetti ai lavori, nel pieno rispetto della privacy, di controllare lo stato di salute dei singoli giocatori, ad esempio, alla vigilia di una partita, e un arbitro esterno avrebbe la possibilità, come un capotreno, di accendere il semaforo verde per entrare in campo in sicurezza".