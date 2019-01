© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la caccia della Lazio a un esterno destro. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i biancocelesti starebbero provando ad arrivare a Timothy Fosu-Mensah, 21enne laterale di proprietà del Manchester United, attualmente in prestito al Fulham dove però gioca poco. Con i Red Devils si lavora all'ipotesi di un prestito. L'olandese, ricordiamo, fa parte di una lunga lista di potenziali obiettivi in cui il primo nome è quello di Romulo, seguito anche dal Milan , come pure Florent Hadergjonaj dell'Huddersfield.