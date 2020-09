Lazio, altro rilancio per Muriqi: oggi potrebbe sbloccarsi l'accordo con il Fenerbahce

Nella giornata di oggi potrebbe arrivare il tanto atteso via libera in casa Lazio per l'acquisto di Vedat Muriqi. Il club di Lotito ha alzato l'offerta fino a 16 milioni più di bonus, a un passo dai 20 milioni richiesti dal Fenerbahce per chiudere l'affare. A breve dunque, l'attaccante che entrerà nella storia come secondo acquisto più caro dell'era Lotito, potrà lasciare la Turchia per approdare a Roma per le visite mediche di rito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.