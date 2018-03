Lazio, anche il Man United su Milinkovic-Savic: ecco il piano di Lotito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo PSG e Real Madrid, anche il Manchester United è pronto a mettersi sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che sarà protagonista di una vera e propria asta nel corso della prossima estate. Il presidente Lotito chiederà non meno di 150 milioni di euro e non ha nessuna fretta di parlare di una eventuale cessione. Solo nel caso in cui qualcuno si presenti alla porta di Formello con questo tipo di offerte e la volontà del calciatore fosse chiaramente in direzione dell'addio, allora l'affare si potrebbe chiudere. Altrimenti, vista anche la sanità dei conti laziali, il giocatore resterà in biancoceleste. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.