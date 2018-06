Lazio, anche Izzo e Glik tra i nomi per la difesa. Monaco su Anderson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Acerbi, Gianmarco Ferrari ma non solo. La Lazio di Simone Inzaghi, per la difesa della prossima stagione, valuta anche il profilo di Armando Izzo. Il freepress Leggo scrive che tra i presidenti Lotito e Preziosi i rapporti sono ottimi e l'interesse per Diego Laxalt, altro nome chiesto da Inzaghi, potrebbe dare vita ad una maxi operazione con i rossoblu. Resiste la pista che porta a Kamil Glik, soprattutto perché nelle ultime ore il Monaco ha chiesto informazioni su Felipe Anderson e sarebbe pronto ad un'offerta da 35 milioni di euro.