© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Murgia dovrebbe lasciare la Lazio a gennaio, per cercare spazio in un altro club di Serie A. Stando a Sky, Empoli e Genoa hanno messo gli occhi su di lui: Tare preferirebbe l'opzione del prestito secco, per non perdere il controllo su un giocatore che ha fatto bene l'anno scorso ma che sembra essersi perso dopo tante panchine.