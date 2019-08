Lazio, ancora un test positivo: 5-1 contro l'Al Shabab

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a far bene la Lazio nella pre season estiva. I biancocelesti di Inzaghi, dopo aver battuto a fine della scorsa settimana il Bournemouth e il Paderborn, vincono per 5-1 contro l'Al Shabab, nel test andato in scena alle 10 a Marienfeld. Caicedo apre le marcature, Jony firma il raddoppio con il suo primo gol in movimento con l'aquila sul petto. Alla mezz'ora del primo tempo gli arabi accorciano le marcature con Seba, bravo ad approfittare di un errore in uscita di Acerbi. Correa poi riporta il parziale sul +2 per i suoi a ridosso dell'intervallo, dove Inzaghi cambia mezza squadra. Da sottolineare l'ingresso in campo di Leiva, che torna a giocare dopo l'infortunio subito nella prima settimana di preparazione in Veneto. A bilanciare questa bella notizia ce ne è una meno positiva che riguarda Milinkovic: al 23' del secondo tempo torna in panchina toccandosi l'adduttore della coscia destra. Nel finale Immobile e Adekanye fissano il risultato sul definitivo 5-1 per la Lazio, che continuerà ad allenarsi in Germania fino a venerdì. Sabato poi volerà in Spagna per la gara contro il Celta Vigo (h. 20.00)

Ecco il tabellino della gara:

Lazio (3-5-2): Guerrieri (75' Alia); Vavro (45' Lazzari), Acerbi, Bastos (45' Radu); Patric, Parolo (45' Milinkovic, 68' Cataldi), Cataldi (45' Leiva), Luis Alberto (45' Berisha), Jony (45' Adekanye); Correa (45' Anderson), Caicedo (45' Immobile).

Allenatore: Simone Inzaghi.

Al Shabab (4-3-3): Abdullah Al-Oaisher (45' Awajii); Hassan Muath (45' Bagaawai), Salem (45' Gaman), Shrahilli, Al Shamek; Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo Asprilla, Hamddan, Seba. A disp. Marwan, Malik, Walid, Turki, Trawilly, Hamdane, Rakan.

Allenatore: Jorge Almiron.

Marcatori: 7'pt Caicedo, 19'pt Jony, 30'pt Seba, 41'pt Correa, 12'st Immobile, 28'st Adekanye